Teatro Hoje: Cia Circo de Quintal apresenta “Com a pulga atrás da orelha”

O espetáculo “Com a pulga atrás da orelha” faz parte do projeto 2ª Ciranda Teatral e será encenado hoje às 20h no Centro de Convenções jornalista “Nelson Camargo” com entrada gratuita e classificação livre.

Sinopse:

O Palhaço Popó é contratado com ajudante em teste pelas Pulgas de um luxuoso Circo de Pulgas vindo da França O Fanfastique Cirque aux Puces. Assim o dedicado e humilde ajudante assume uma missão onde a brincadeira imaginativa e o ponto principal fazendo de tudo para manter a ordem no espetáculo e realizar seu maior sonho, ser contratado de fato. Não bastando as próprias confusões do palhaço um misterioso visitante aparece para sabotar o circo, deixando todos com a pulga atrás da orelha.

Ficha técnica:

Texto: Flavio Estevão e Vagner Silva

Direção: Flavio Estevão

Elenco: Vagner Silva / Palhaço Popó

Gênero: Animação e Palhaçaria

Conteúdo: Aventura e Brincadeira

Tema: Circo

Faixa etária: livre para todos os públicos

Duração: 60 minutos

Desenho de luz: Flavio Estevão

Operação de som e cenotécnica: Vagner Silva Junior

Cenário e figurino. Vagner Silva

Produção: FMF Produções Artísticas e Cia Circo de Quintal

A Cia Circo de Quintal e resultado de um trabalho de pesquisas envolvendo arte circense e teatro de animação desenvolvido pelo Ator / Palhaço Vagner Silva, tendo na trajetória atuações na Cia Teatral Amado Amado onde desde o ano de 2000 desenvolve trabalhos teatrais nas mais diferentes vertentes e estilos.