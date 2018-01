1º Congresso Nacional da Primeira Infância começa hoje

Anderson Novello, um dos palestrantes, discorrerá sobre leitura, língua portuguesa, alfabetização, letramento, entre outros temas –

Profissionais e estudiosos da área irão discutir o tema por meio de oficinas e palestras

O Congresso Nacional da Primeira Infância será voltado especialmente para profissionais que trabalham no atendimento às crianças com idade entre 0 e 5 anos. O tema a ser debatido será “O vínculo afetivo na Primeira Infância”. O evento conta com a parceria da Secretaria Municipal da Educação, do Senac, Unifev e Câmara Municipal.

Será promovido nesta quinta e sexta-feira (18 e 19/1), nos períodos da manhã e tarde, com cerimônia de abertura na Câmara Municipal, às 8h. Participam do evento cerca de 300 profissionais que trabalham nos Cemeis (Centros Municipais de Educação Infantil) e também em unidades da Secretaria de Saúde e da Assistência Social da Prefeitura.

Na programação das palestras nomes como: Anderson Novello, Regina Shudo, Maria Cristina de Campos Pires, entre outros. No evento também serão oferecidas oficinas com temas especialmente voltados para educadores e técnicos. Ao todo serão palestras e oficinas distribuídas em dois espaços, Câmara Municipal e Cidade Universitária da Unifev.

“Este é um momento oportuno para promover essa formação profissional aos nossos educadores, técnicos, diretores e coordenadores das escolas municipais já que o ano letivo está prestes a iniciar e nada melhor do que motivá-los com essa troca de experiências com profissionais gabaritados na área”, disse a secretária de Educação, Encarnação Manzano.

A programação completa do evento está no site da prefeitura.