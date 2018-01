Aftosa: aprovada medida de inversão do calendário de vacinação

Conforme Resolução SAA – 55, o Ministério da Agricultura aprovou a medida de inversão do calendário da vacinação contra febre aftosa a partir de 2018.

O ajuste foi realizado a partir de solicitação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA/SP) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), considerando o pleito do setor produtivo, em especial da FAESP e do CNPC-Conselho Nacional de Pecuária de Corte. O objetivo da alteração é uniformizar o sistema com o calendário adotado pelos demais Estados, a fim de retirar a vacinação em 2021.

A partir de 2018, o calendário de vacinação obedecerá as seguintes regras:

Etapa de maio: vacinação de todo o rebanho bovino e bubalino (rebanho geral) e

Etapa de novembro: vacinação de bovinos bubalinos até 24 meses.

A inversão do calendário, em um primeiro momento, e a suspensão da vacinação em alguns anos trarão ganhos de eficiência na Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e redução de despesas para os pecuaristas, atualmente estimadas em R$ 670 milhões por ano no Brasil.