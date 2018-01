Aqcio sobe no ranking de franquias

Acqio ficou em 21° lugar no ranking da ABF 2017 –

A rede foi uma das franquias da região que mais cresceram de um ano para outro

Isabela Menezes

A Acqio, empresa rio-pretense de pagamentos online, ficou em 21° lugar no ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF) como uma das franquias com maior número de unidades no Brasil em 2017. A rede foi uma das franquias da região que mais cresceram de um ano para outro, subindo 15 posições. No ano anterior ela havia conquistado a 36ª posição.

“Essa conquista para a marca representa o reconhecimento de que estamos no caminho certo ao escolher um segmento de alto e rápido crescimento; atendimento das demandas dos lojistas quanto a produtos, serviços e atendimento diferenciado, aliado a uma mudança no perfil empreendedor da nova geração”, diz Carlos Rollo, diretor de Marketing.

Entre os principais fatores que contribuíram para o rápido crescimento da rede segundo o diretor de Marketing, é o baixo custo da franquia, excelente treinamento, a facilidade e rapidez na implantação e retorno do investimento. A rede focada em necessidades do mercado, entre elas um excelente atendimento ao lojista.

A Acqio surgiu em 2015 em meio ao boom da crise econômica. Porém, vem sobrevivendo às instabilidades em razão do produto que oferece ao consumidor final. “Por se tratar de um produto que permanece em constante evolução (o de maquininhas de cartão de crédito e débito), as empresas PME e os profissionais liberais têm a necessidade de disponibilizar a opção de pagamento via cartão de crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes. E a Acqio conta com um excelente produto direcionado a esse público”, ressalta Rollo.

Para o diretor, 2018 deverá ser um ano de superação, já que a projeção é que a rede triplique o número de franquias, cresça três dígitos em seu faturamento, e quintuplique a venda de maquinetas. “Temos duas fortes vertentes a nosso favor. Com a retomada da economia, as pessoas estão voltando a consumir não apenas o básico, mas produtos e/ou serviços que sempre gostaram, mas que deixaram de usufruir na época da crise. Além disso, o comportamento diante dessas compras mudou. Hoje todo mundo quer pagar no cartão, a demanda é grande”, afirmou.

(Diário Web)