CAV estreia com vitória emocionante na série A2

Jefferson Camargo –

Emocionante. Assim foi a vitória do CAV sobre o Moleque Travesso na sua partida de estreia no campeonato paulista de 2018 da série A2.

O jogo começou equilibrado até que aos 9 minutos e em uma bola que rebateu no braço da zaga juventina, o atacante fez de pênalti o primeiro gol do CAV causando a explosão das arquibancadas.

O Juventus pouco se arriscava até que aos 23 minutos Elvinho escapou e mandou um belo chute sem chances para o goleiro André Dias decretando o placar de 2 a 0 ainda na primeira etapa.

Com o passar do tempo o jogo se tornou ainda mais equilibrado e foi aí que Vito Prada começou a se destacar com defesas que poderiam alterar os números da etapa inicial que terminou coam a vantagem alvinegra no placar não fosse uma bola na trave ainda aos 36 minutos e um gol anulado por impedimento aos 44 minutos para e equipe grená.

O segundo tempo parecia ser idêntico ao primeiro com o CAV quase ampliando num ótimo chute do meia Ricardinho. Mas não foi esse o final do filme.

Com o calor escaldante o CAV caiu muito de rendimento possibilitando à equipe da capital criar ótimas oportunidades durante a etapa final e obrigando Vitor Prada a continuar praticando ótimas defesas.

Notando o cansaço da equipe, Rafael Guanaes promoveu três substituições que poucos efeitos causaram a favor do CAV e aí já no final da partida o famoso Moleque travesso começou a aprontar.

João Carlos de cabeça aos 43 minutos deu frio na espinha dos torcedores a é que Elvinho em grande jogada de Adriano Paulista pareceu dar números finais ao jogo e trazer alívio aos 1,44 torcedores que enfrentaram o forte calor da Arena.

Ledo engano. Aos 46 minutos, Baroni ainda descontou em falha de Vitor Prada e fez o torcedor do CAV sofrer até os 5 minutos da etapa derradeira.

No final a vitória sofrida por 3 a 2 coroou a garra da equipe e faz a viagem até São Bernardo no sábado mais leve quando o CAV enfrenta a equipe da casa.

Foi sofrido. Mas valeu pela grande estreia em 2018.

CAV Vitor, Douglas, João Victor, Jorge Miguel, Jairo e Cleidson, Nathan, Ricardinho e Fio, Elvinho e Daniel

JUVENTUS André Dias, Léo Cunha, Hebert, Robson, Janderson, Saturnino, Wendel, Nata, Jean Carlos, Baroni e Rafael

GOLS Fio 11’ pênalti / Elvinho aos 22’ 1 T

Jean Carlos 43’ 2 T / Elvinho 44’ 2T/ Baroni 46’ 2 T

Público 1044 pagantes

Renda R$ 22.190,00