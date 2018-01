Estão definidos os confrontos das quartas de final.  

COPA SP

Palmeiras enfrenta a Portuguesa nas quartas da Copinha

Com a derrota do Corinthians para o Avaí, estão definidos todos os confrontos de quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Dos 128 times que começaram a disputa no dia 2 de janeiro, apenas oito seguem vivos na briga pelo título.

A primeira partida será na hoje, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, onde São Paulo e Vitória duelam por uma vaga nas semifinais, às 16 horas. Mais tarde, às 18h30, é a vez de Santos e Interacional se enfrentaram no José Lancha Filho, em Franca.

Os outros dois confrontos serão disputados na sexta-feira, ainda sem local confirmado. O Avaí enfrenta o Flamengo, enquanto o Palmeiras joga com a Portuguesa.

Confira os confrontos de quartas de final:

Santos x Internacional

São Paulo x Vitória

Avaí x Flamengo

Palmeiras x Portuguesa