Homem bate em pedreiro por suspeitar que ele furtou sua casa

“Um dia eu vi ele fazendo gracinha e perdi a cabeça, infelizmente. Eu não deveria ter corrido. Deveria ter deixado para lá. Perdi a cabeça na hora e agora já está feito”, lamenta. (Foto reprodução TV TEM)

Segundo a polícia, não existe provas de que vítima tenha furtado o imóvel. Agressor contou que teve R$ 700 furtados, mas não registrou B.O. na época do crime em Riolândia (a 70,7 km de Vtuporanga).

A polícia investiga uma agressão em Riolândia (a 70,7 km de Votuporanga) por causa de um suposto furto a residência. A violência foi registrada com um celular por uma terceira

A vítima contou que a agressão ocorreu perto do Natal, que ficou internada e só nesta semana conseguiu registrar o boletim de ocorrência. O pedreiro é apontado pelo agressor como autor do furto a sua residência, quando levaram R$ 700.

Na época, o homem que aparece batendo no pedreiro não registrou um boletim de ocorrência do suposto furto e agora responde por lesão corporal.

O vídeo mostra a vítima sentada no chão e tentando se defender de diversos tapas no rosto. “Ladrão tem que morrer mesmo. Não vai conversar nada, não. Não tem nada para você conversar não, rapaz”, diz o agressor na gravação.

A vítima, de 36 anos, preferiu ter a identidade preservada, mas contou que o espancamento começou antes da gravação do vídeo.

“Ele já veio me pegando, me grudando, jogando no chão e xingando. Fazendo várias acusações e me agredindo. Fraturei a costela e meu pulmão perfurou. Fiquei internado na Santa Casa por três dias”, lembra.

“Foi uma injustiça. Nada justifica o que ele fez. Da mesma forma que já errei na vida, paguei. Eu quero que ele pague, que a Justiça seja feita”, complementa a vítima, que diz ser inocente das acusações do furto.

De acordo com informações da Polícia Civil, não há comprovação de que o homem agredido furtou o imóvel. Ele tem passagens pela polícia por roubo e é investigado por outros casos.

O homem que aparece batendo no vídeo confessou a violência. Ele disse que conhecia o suspeito do furto porque havia o contratado para prestar um serviço de pedreiro. Dias depois um vizinho teria visto ele entrando no imóvel e R$ 700 desapareceram.

“Tudo indica que foi ele. O vizinho da frente viu ele entrando na casa por um poste, pulou a janela enquanto eu estava dormindo e me ‘roubou’”, diz o agressor.