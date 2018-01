Homem é encontrado morto em Castilho

Homem foi encontrado morto em carro que estava estacionado em matagal de Castilho (SP) (Foto: Albecyr da Silva/Arquivo Pessoal)

Polícia suspeita que Renato Bastos Ottoni tenha morrido após matar ex-companheira em Três Lagoas (MS) e fugir.

Um corpo de um homem foi encontrado em estado avançado de decomposição dentro de um carro que estava estacionado em um matagal da Vila dos Operadores, em Castilho (225 km de Votupranga), na última terça-feira (16).

De acordo com informações da polícia, ele apresentava um ferimento provocado por um tiro na cabeça. Dentro do carro também foi encontrada uma arma que a polícia suspeita que tenha sido utilizada para matar sua ex-companheira em Três Lagoas (MS).

A polícia também suspeita de que Renato Bastos Ottoni, de 62 anos, tenha morrido após a fuga. A perícia esteve no local e o corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas. O caso será investigado.

Entenda o caso

Halley Coimbra (Foto: Reprodução/Facebook)

Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, de 38 anos, foi morta a tiros dentro de casa no fim da tarde de domingo (14), em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande. O ex-marido dela, Renato Bastos Ottoni, de 62 anos, é apontado pela polícia como suspeito do crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 17h (de MS) a filha da vítima, de 15 anos, ouviu do quarto dois tiros, a mãe pedindo “pelo amor de Deus” para que o ex-marido não a matasse e em seguida mais um disparo e o barulho do portão social abrindo e fechando.

A adolescente foi até a cozinha e viu a mãe, Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, caída e ensanguentada. Na casa havia mais duas filhas da vítima, de 3 e 6 anos.

A polícia foi chamada e a morte constatada. Policiais fizeram buscas pelo suspeito, até na casa dele, em Castilho, cidade paulista próxima à Três Lagoas, mas ele não foi encontrado.

Halley foi ferida no nariz, tendo projétil sido alojado na nuca. Ela foi atingida ainda nas costas e cabeça.

A filha da vítima contou que a mãe e o padrasto estavam separados desde setembro de 2017 e que estavam em litígio por causa da pensão das meninas menores.

O caso foi registrado como feminicídio.