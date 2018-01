Ladrão arranca mulher do carro e foge com veículo

Vítima foi rendida quando tinha acabado de ligar o veículo

Uma mulher de 42 anos foi rendida por um assaltante e teve o carro levado quando saia do Sesc de Rio Preto, na noite de terça-feira, dia 16. A vítima foi puxada pelo criminoso para fora do veículo. O ladrão fugiu em seguida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a motorista entrou no veículo, ligou a ignição e se preparava para manobrar o veículo para ir embora, quando, repentinamente, foi surpreendida com a chegada de um homem.

O ladrão anunciou o assalto e puxou bruscamente a mulher para fora do carro. Logo em seguida, ele assumiu o volante e saiu em alta velocidade.

A vítima forneceu a descrição física do criminoso à policia. Os números da placa e do chassi do veículo foram colocados na lista dos veículos furtados e roubados da Secretaria de Segurança Pública. (Marcos Antonio dos Santos – Diário Web)