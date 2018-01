Polícia recupera gado furtado

Américo de Campos

Animais avaliados em R$20 mil foram levados na véspera de Natal

Na noite de Natal foram furtadas 11 cabeças de gado em propriedade rural de Américo de Campos, que foram embarcadas no próprio sítio da vítima, em um caminhão boiadeiro que tomou rumo ignorado. Após diversas diligências investigativas, policiais civis de Américo de Campos, com apoio da DIG de Votuporanga, localizaram parte do gado segunda-feira (15) e o restante do gado na terça-feira (16). Ambas apreensões aconteceram no município de Nova Granada, também com apoio de policiais civis daquele município.

O gado recuperado está avaliado em aproximadamente 20 mil reais. Diligências prosseguem visando o total esclarecimento da autoria do furto.