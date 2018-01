Profissionais da Educação recebem treinamento para combater escorpiões

Eles foram instruídos a identificar os possíveis pontos de esconderijo no interior das salas de aulas, quadras, pátios, banheiros, ralos e frestas de parede.

Funcionários e professores foram à campo reconhecer ambientes favoráveis para o surgimento de escorpiões e aprender ações efetivas de prevenção

A Secretaria Municipal da Saúde capacitou profissionais da educação municipal sobre o combate a escorpiões e ações que devem ser tomadas no ambiente escolar.

O treinamento foi realizado pelo Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses) na última segunda-feira (15/1) com professores e funcionários das unidades de ensino com o objetivo de combater os escorpiões no ambiente escolar.

O coordenador do Secez, Nilton Santiago e responsável pela capacitação, afirma que esses profissionais precisam reconhecer os locais em que se alojam esses animais, e agir de modo preventivo. Além do conteúdo teórico repassado no decorrer das instruções, o grupo de 32 pessoas saiu a campo para experimentar práticas que poderão ocorrer no ambiente escolar, com o objetivo de evitar os acidentes com escorpiões.

No treinamento, eles foram instruídos a identificar os possíveis pontos de esconderijo no interior das salas de aulas, quadras, pátios, banheiros, ralos e frestas de parede; assim como, foram orientados a não afugentá-los e nem manter contato, quando localizados. Quando encontrados, o funcionário da escola deve ligar para a Vigilância Ambiental pelo 0800-770-9786”, esclarece o coordenador.

Em Votuporanga, nesta primeira quinzena de 2018, a Vigilância Epidemiológica do município registrou nove acidentes causados por escorpiões.

Os agentes comunitários de saúde e de endemias realizam permanentemente orientações sobre o manejo ambiental durante as visitas de rotina aos moradores; ações importantes para evitar o surgimento de escorpiões, tais como, não acumular matéria orgânica (folhas, frutos e fezes de animais) e entulhos (telhas, tijolos, madeiras e restos de construção) nos quintais e terrenos; rebocar os muros; tapar os ralos durante a noite; verificar roupas, sapatos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho antes de utilizá-los.