Santa Casa explica sintomas e tratamento de gastrite

Tem problemas no estômago? Aquela dor chata, desconforto que você sente por algum alimento que comeu e não caiu bem? As lesões no órgão podem gerar gastrite, doença que acomete metade dos brasileiros. O médico responsável pelo serviço de Endoscopia da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Fabiano Leone, orientou sobre os sintomas e tratamento no programa Dica de Saúde desta quarta-feira (17/1).

Dr. Leone explicou que a gastrite é uma inflamação do estômago. “Existem graus da doença, que pode ser de leve a intensa. A principal causa é a bactéria Helicobacter pylori. O segundo fator é a utilização de ácido acetilsalicílico (AAS) e de anti-inflamatórios”, afirmou.

Ele falou da relação do estresse com a doença. “Não há gastrite nervosa. Quando a pessoa está irritada, aumenta a produção de ácido no estômago e há intensificação dos sintomas como dor e desconforto abdominal”, destacou.

Atente-se aos alimentos

O médico ressaltou que a gastrite ocorre quando há desequilíbrio entre o ácido produzido pelo estômago e a barreira protetora do órgão. “Alguns alimentos e bebidas causam este problema como café em excesso e chiclete. Quando você masca a goma, o cérebro interpreta como se tivesse alimentando e produz suco gástrico, que pode gerar a doença”, afirmou.

Sintomas

Os principais são dor, desconforto abdominal, azia ou queimação, digestão mais lenta. “O diagnóstico é feito pelo exame de endoscopia. A partir da avaliação, iniciamos o tratamento. Para erradicar a Helicobacter pylori recorremos aos protetores do estômago e a dois antibióticos. Quando a doença é ocasionada por uso de medicamentos, é preciso suspender a utilização destes anti-inflamatórios e aliar com outros remédios também protetores”, disse.

Dr. Fabiano Leone ressaltou que, com sintoma da doença, o paciente precisa procurar ajuda médica. “O profissional irá solicitar a endoscopia e, a partir daí, a gastrite será tratada de acordo com seu caso”, finalizou.