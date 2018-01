Ser grande

Orlando Ribeiro*

De tudo o que vivi, guardo as lindas histórias que ouvi. Como a daquele rabino que, certo dia, perguntou aos seus discípulos: “Como se pode dizer que a noite terminou e o dia está de volta”? A pergunta surpreendeu os pupilos e, depois de um pequeno silêncio, um deles se adiantou e arriscou a resposta: “Quando se pode ver claramente que um animal, à distância, é um leão e não um leopardo”. Mas, o rabino disse que a reposta estava errada. Novo silêncio até que alguém arriscou: “Quando se pode ver que uma árvore tem figos e não pêssegos?” E novamente o religioso balançou a cabeça negativamente. Como nenhum outro discípulo se atreveu a responder, ele esclareceu: “É quando se pode olhar para a face de outra pessoa e ver que aquela mulher ou aquele homem é nossa irmã ou nosso irmão. Porque enquanto não formos capazes de o fazer, seja qual for o tempo do dia, sempre nos será noite.” Na verdade, é preciso entender que não fomos criados para nós mesmos; Deus nos fez para os outros. E quando formos capazes de fazermos os outros felizes, conquistaremos a felicidade também. Impossível? Nada, impossível é só aquilo que julgamos ser incapazes de construir.

Criaturas que somos, temos direito à Vida. Vida plena. Por isso, não se restrinja ao seu currículo, vá além dele, seja maior que ele, o seu tempo não é um contrato a prazo, não existem recibos capazes de contabilizar aquilo que valemos. Somos mais quando caminhamos em direção à vida plena. Nossa liberdade se agiganta enquanto acreditarmos em nosso valor e haveremos de crescer com ela e a vida será mais plena. E se todos os outros tentarem te convencer que é impossível, não aceite, faça o que for preciso e grite, com a força de seus pulmões que impossível é tentarem fazer com que você mesmo negue o teu próprio valor. Viva a partir do que efetivamente é e não das fantasias que criaram para você. O que somos é o nosso melhor tesouro. Quando abrimos o coração para a vida plena, caem os medos, a liberdade ganha outra dimensão experimentamos o Deus que vive e respira em nós.

Das muitas histórias que ouvi, construí o tempo que vivi. E aprendi que ser grande não é chegar onde ninguém chega e sim, poder chegar ao coração de muita gente. Porque o eu precisa virar nós, senão o mundo não terá conserto. Não existe um salvador da pátria, não é preciso que o Cristo volte, basta apenas que deixemos de ser egoístas. O meu mundo é o mundo de todos. A criança perguntou: “Pai, como é que eu cresço?”, e deu um salto. “É assim que eu cresço, pai?”, e deu outro pulo, mais alto que o primeiro. O pai, treinado nos saberes da vida, cabelos enevoados pelo passar de muitos verões, pediu que o filho chamasse os seus amigos. Quando todos chegaram, pediu-lhes que se dessem as mãos e formassem uma roda. Os pequenos entreolharam-se e se deram as mãos. “É assim, filho. É assim que o ser humano cresce. Só homem pequeno quer crescer sozinho para cima. A gente cresce pelas mãos, cresce para os outros. Ser grande não é chegar onde ninguém chega. Ser grande é chegar a muita gente.”