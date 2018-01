Teatro, dança, música e contação de histórias

Banda na Praça

Corporação Musical Zequinha de Abreu

Nesta quinta-feira (18) A Corporação Musical Zequinha de Abreu se apresenta na Feira Livre da Praça São Bento, às 20h30. Com repertório variado a Banda apresentará um repertório variado que passa pela MPB, sucessos internacionais e até música clássica. A corporação, criada em 1974, conta com 35 componentes.

HOJE no Centro de Convenções

Programe-se e participe, eventos gratuitos

TEATRO E DANÇA

Apresentação de performance teatral e dança

NIAC – Núcleo de Inicialização as Artes Cênicas – Tripla Realidade.

Hoje às 20h

Classificação: Livre.

Sinopse: Tripla Realidade é uma performance com pesquisa em Dança/Teatro, que aborda conflitos e inquietações das relações através do tempo e cotidiano, e sua influência sobre o comportamento humano.

Ficha técnica: Elenco: Aniz Giannini, Beatriz Gonzalez, Brendow Henrique e João Teixeira, Argumentação: Alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas, Direção e Edição/Execução de Trilha Sonora: Maurício Fuscaldo, Gênero: Drama, Coordenação do NIAC: Graziella Fuscaldo, Apoio: Dramanatrama Teatral.

NIAC: Volta às aulas

As aulas do Núcleo de Iniciação às Cênicas serão retomadas a partir do dia 22 de janeiro (segunda-feira), na sede da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, localizada na rua São Paulo, n° 3456 (Patrimônio Novo).

As inscrições estão abertas e devem ser feitas na recepção da Escola Municipal de Artes. De acordo com a coordenadora do NIAC, a atriz e educadora Graziella Fuscaldo, “os interessados podem integrar-se imediatamente às atividades do Núcleo. As aulas são gratuitas e qualquer pessoa com idade a partir de dez anos pode se matricular”.

As aulas do NIAC acontecem, regularmente, às segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h.

Neste ano, uma das propostas do Núcleo é a de realizar uma aula aberta, ao menos uma vez por mês, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, com atividades e dinâmicas dos jogos teatrais.

CHUVA DE HISTÓRIAS

Gabriela Carvalho é filha do inesquecível cronista deste Diário, Artur Carvalho

O presente espetáculo visa ao resgate da tradição da narrativa oral, costume transmitido de geração em geração, através da difusão de mitos, lendas, trava-línguas, músicas e brincadeiras tradicionais do Brasil. Essa imersão no universo do folclore brasileiro será apresentada por meio de contações de histórias, apresentadas por uma personagem criada para relembrar os velhos costumes. Ela narra diferentes “causos” com sua simplicidade, imaginação e muitos guarda-chuvas que vão se transformando em objetos mágicos durante sua narrativa.

DA CONTADORA:

Gabriela de Carvalho, votuporanguense, filha de Telma Carvalho e do inesquecível cronista deste Diário, Arthur Carvalho. Gabriela é parceira do FLIV desde sua primeira edição como contadora de histórias, onde explora o mundo da imaginação incorporando a participação do público para que as mesmas aconteçam. Atuou como atriz no espetáculo contemplado pelo Proac, O Milagre de Natal e Nina e o Bracelete, pelo projeto Ademar Guerra. Atualmente trabalha como arte educadora para crianças de três há dez anos Município de Votuporanga.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Evento: “Chuva de Histórias” Gabriela Carvalho (2ª Ciranda Teatral)

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Hoje (18) – Horário: 20h15

Evento gratuito | Classificação Livre

CHUVA DE HISTÓRIAS é um espetáculo apoiado pela prefeitura do município de Votuporanga por meio do Programa Municipal Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural 2017.