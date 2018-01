Troca de bebês em Maternidade é percebida pela avó

Avó diz que desconfiou da troca dos bebês (Foto: Reprodução/TV TEM)

Santa Casa e Maternidade de Araçatuba

‘Era muito cabeluda’, diz avó após perceber troca de bebês em Maternidade

Bebês foram trocados após o banho na Santa Casa de Araçatuba (SP). Família conferiu por fotos e viu que estava com a recém-nascida errada.

As famílias das duas recém-nascidas trocadas na maternidade da Santa Casa de Araçatuba (SP) estão inconformadas com a confusão feita no hospital. Elas chegaram a ficar praticamente nove horas com as famílias trocadas. A avó de uma das meninas foi uma das primeiras a desconfiar que havia algo errado.

“Quando eu subi para ver minha neta, a que estava lá era muito cabeluda, e minha neta tem cabelo ralinho, não falei nada, mas fiquei com isso na cabeça. Quando minha neta falou que não era a bebê, minha filha pegou a nenê disse que não era mesmo. Quando foram conferir as fotos e viram que trocaram a filha foi o reboliço todo”, afirma a avó Regina Cardoso Bergamaschi.

Ao ver realmente que a bebê estava trocada, a família conferiu no bracelete de identificação que o nome da mãe estava errado. A Santa Casa disse que a direção vai apurar a denúncia da troca dos bebês.

Conforme o boletim de ocorrência, duas meninas nasceram na segunda-feira (15) e acabaram sendo trocadas por enfermeiras quando foram levadas para tomar banho, no mesmo horário.

“Até então ninguém sabia onde estava a bebê. E começaram a procurar e acharam em outro quarto. É uma história que acontece com tanta gente, nunca imaginei que ia acontecer com a minha família. Falta de responsabilidade grande”, diz a avó.

Assim que a equipe do hospital notou o problema, os bebês foram destrocados e levados para as mães. O caso foi registrado na delegacia como “deixar de identificar o recém-nascido e a mãe”, crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).