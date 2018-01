2ª Edição da Ciranda Teatral

Dando continuidade ao festival independente de teatro, com peças com entrada de graça para a população, nesta sexta-feira foram programados dois eventos: uma Oficina de Ballet Aéreo e a peça de teatro: A Cantora Careca.

Oficina de Ballet Aéreo

A oficina é aberta a quem se interessar em participar para aprender, realizar as performances ou só visualizar. As inscrições são feitas no local. A única exigência dos organizadores é para aqueles que forem participar ir com roupas leves e confortáveis.

Ficha técnica: Profª. Andreia Stos Zdunek, com experiência profissional desde 2012. Atividade que trabalha força muscular, flexibilidade e equilíbrio ao mesmo tempo.

Sexta – 19/01/17 – das 09h às 11h .

Concha Acústica

Classificação: Livre.

TEATRO

A Cantora Careca

Sinopse: A história passa-se no interior da Inglaterra e mostra o cotidiano de dois casais, os Smith e os Martim, e da empregada Mary. Entre conversas banais e com pouco sentido até palavras desarticuladas que se limitam a sons e um crescente clima de violência.

Ficha técnica: Texto: A Cantora Careca, Autor: Eugène Lonesco, Elenco Cia. Abayomi & Arca Cia. de Teatro: Denis Azevedo, Denis Figueiredo, Esmeraldina Reis, Gigio Mantovani, Juliana Rocha e Luana Zafani Ramos, Direção: montagem, cenário e figurino: processo colaborativo, Iluminação: Edmar Costa, Produção: Abayomi Cia de Teatro, Orientação: Valeria Lauand.

Sexta – 19/01/17 – 20h.

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Classificação: 12 anos.

Entrada gratuita

E no sábado….

diverCidade

A cidade são as pessoas e o que elas fazem. O espetáculo de Danças Urbanas “diverCidade” fala da multiplicidade de habilidades. É uma leitura de exploração cultural da cidade sob uma perspectiva impessoal e artística cuja obra é transmitida através das Danças Urbanas e do Graffiti. A interpretação fala da discriminação e ao mesmo tempo transmite otimismo para enfrentar as adversidades.

O processo criativo da obra teve início em outubro de 2017 com a ideia de discutir o meio de convívio, a forma com que as pessoas se relacionam e abrir caminho para um viés relevante na sociedade atual: o diálogo.

A M17

Dirigida e coreografada por Ticko Bboy, a companhia de Danças Urbanas surgiu em janeiro de 2017 com objetivo de impulsionar a Dança de Rua e a cultura Hip Hop no município. A ideia é de prospectar e dar visibilidade para novos talentos, em consequência disso, esporadicamente realizar audições para iniciar as montagens de shows, espetáculos e o mais importante: se encontrar para dançar.

Com um ano de existência, a companhia realizou uma temporada com o trabalho “Explosivas (2017)” por Votuporanga e inicia sua trajetória com a primeira produção de espetáculo intitulada “diverCidade (2018)”.

Realização: Projeto realizado com o apoio da Prefeitura do Município de Votuporanga através do Programa Municipal Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural 2017.

Ficha técnica

Direção Geral e Produção: Ticko Bboy

Interpretes: Gabriely Souza, Naomi Oliveira, Leticia Brumato, Caroliny Rodrigues, Lukas Oliveira.

Coreografia: Danilo Bourog e Ticko Bboy

Locução: Gabriela Leal

Trilha Sonora: Danilo Bourog

Captação de áudio: Rafael Bianchini

Apoio: Roma Academia de Dança, Life Academia e Radical

Serviço:

Sábado (20/1)

Centro de Eventos jornalista “Nelson Camargo”

Horário: 20h

Ingressos limitados: R$10