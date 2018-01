Ricardo Goulart volta a pedir liberação

O meia-atacante Ricardo Goulart reforçou nesta quarta-feira, em conversa com a diretoria do Guangzhou Evergrande, seu interesse em retornar ao Brasil. O fato chegou ao conhecimento do Palmeiras, que o monitora de perto e aguarda uma posição do clube chinês.

Pela diferença de fuso horário, a comunicação entre as partes envolvidas não é simples. O jogador de 26 anos, em pré-temporada com seus companheiros de equipe, estava em Doha e viajou para Dubai na quarta-feira.

Uma publicação em sua conta no Instagram chegou a intrigar palmeirenses nas redes sociais por conta da expressão “bye bye” (tchau tchau, em português) escrita sobre as imagens. O vídeo foi apenas um adeus ao local onde estavam sendo realizados os treinos.