Menor é apreendido com pedras de crack

Crack, folhas de maconha e dinheiro apreendidos pela polícia (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Outro suspeito estava com drogas escondidas no tênis. Polícia também apreendeu folhas de maconha.

Rio Preto – Dois traficantes foram presos na noite desta quarta-feira (17) em São José do Rio Preto (SP) por policiais da Dise (Delegacia Investigação Sobre Entorpecente) e também da DIG. A prisão foi no bairro João Paulo II.

De acordo com a polícia, um dos presos é um adolescente que, ao ver a polícia, tentou esconder na boca 18 pedras de crack. O outro suspeito estava com drogas escondidas no tênis.

Após a revista no local, os policiais foram em seguida até a casa deles e encontraram o restante do entorpecente, totalizando 59 pedras. Além da droga, folhas de maconha também foram encontradas dentro de um livro, além de dinheiro da venda de entorpecentes.

O adolescente infrator responderá por ato infracional e fica à disposição do Juizado de Infância e Juventude. Já o adulto foi preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico, crimes que somados têm a pena mínima de oito anos de prisão.