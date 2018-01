Aulas de futsal da Prefeitura começam dia 29

As inscrições são feitas no próprio ginásio

Voltada para a faixa etária dos 5 aos 12 anos de idade, aulas da escolinha de base serão oferecidas às segundas, quartas e sextas, no Ginásio “Hernani de Mattos Nabuco”

Continuam abertas as inscrições para as escolinhas de futsal, as aulas são voltadas para crianças e jovens, na faixa etária dos 5 aos 12 anos.

“Como nossa intenção é ampliar ao máximo o atendimento, mantemos mais vagas em aberto, informando que as aulas começam no dia 29 deste mês, das 17h30 às 19h, às segundas, quartas e sextas, no Ginásio Hernani de Mattos Nabuco”, assinala o professor Sidney Santana, o Pigmeu.

As inscrições são feitas no próprio ginásio, podendo, inclusive, serem realizadas no primeiro dia de aula, inteiramente gratuitas. “É necessário que, na matrícula, a criança esteja acompanhada por pais ou responsáveis legais, apresentando um documento de identidade, que pode ser a certidão de nascimento ou cédula de identidade, o RG”, acrescenta Pigmeu, que disponibiliza o número de seu telefone celular, 99791-9180, para outras informações.

O Ginásio de Esportes “Hernani de Mattos Nabuco” está localizado na rua Canadá, esquina com a Rua Rio Grande, e fica aberto até às 22h.