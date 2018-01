Biblioteca é opção para férias escolares

Espaço 100% acessível funciona de terça a domingo e conta com acervo de mais de 10 mil itens, com atrativos para todas as idades

As bibliotecas são importantes espaços de democratização do acesso à leitura e à informação. Em Votuporanga, toda a população pode se beneficiar gratuitamente desse universo de conhecimento e cultura, graças à Biblioteca Municipal “Castro Alves”, mantida pela Prefeitura e sediada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

Com um acervo de mais de 10 mil itens – incluindo livros tradicionais e em formatos acessíveis, DVDs, jogos, brinquedos, gibis e periódicos –, a Biblioteca Municipal é uma boa opção de lazer para as férias escolares, com atrativos para as mais variadas faixas etárias.

Gerido pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, o espaço adota o modelo “biblioteca viva”, com ambientes integrados, que incluem sala de leitura e estudos; Varanda Cultural; brinquedoteca para crianças com idade entre 0 e 6 anos; computadores com acesso à internet; e mesas para jogos.

Acessibilidade

A Biblioteca Municipal conta ainda com um acervo especial, 100% acessível, composto por livros em braile, audiolivros, livros falados e um kit de equipamentos de tecnologia assistiva, que garante o acesso à leitura por cegos, pessoas com baixa visão ou, ainda, com dificuldades motoras.

O kit é composto por computador, ampliador automático, scanner leitor de mesa, teclado ampliado, mouse estacionário e software de voz sintetizada para atuação com o leitor de tela. Os equipamentos permitem a ampliação visual de imagens e textos, bem como a leitura em áudio das obras literárias disponíveis para consulta.

Os espaços físicos da Biblioteca também são completamente acessíveis, estando equipados com rampa, elevador e piso tátil.

Cadastro

Todos os moradores de Votuporanga podem ter acesso aos serviços oferecidos gratuitamente pela Biblioteca Municipal “Castro Alves”. Para retirar livros ou utilizar os computadores, jogos e DVDs do acervo, basta que o cidadão faça um cadastro no local, tendo em mãos um documento original com foto e um comprovante de endereço (conta de água ou luz).

Após a realização do cadastro, é confeccionada a carteirinha, que deve ser apresentada a cada vez que o cidadão for se utilizar dos itens do acervo ou efetuar um empréstimo ou renovação de obras literárias.

A Biblioteca está situada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 (Jardim Alvorada).

O atendimento ao público é realizado de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. O espaço permanece fechado às segundas-feiras e feriados. Para mais informações, o telefone é o (17) 3405-9670, ramais 203 e 204.