Caminhão bitrem carregado de soja tomba e provoca lentidão em rodovia de Mirassol

Segundo a polícia, ninguém ficou ferido. Carga deve ser retirada ainda na manhã desta sexta-feira (19).

Um caminhão bitrem tombou e provocou lentidão no trânsito da rodovia Washington Luís (SP-310), sentindo capital-interior, em Mirassol (SP), na manhã desta sexta-feira (19).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo ficou atravessado na pista e a carga se espalhou no trecho. Dois veículos não conseguiram frear e pararam no meio da soja.

Ninguém ficou ferido, segundo a polícia. No entanto, o tráfego de veículos no local é intenso e o congestionamento atinge três quilômetros.

O trânsito é desviado para a via marginal Modesto José Moreira até o entroncamento da rodovia.

Ainda conforme a polícia, a carga deve ser retirada ainda na manhã desta sexta-feira e a causa do acidente não foi informada.