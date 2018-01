Carro capota na estrada do “27”

De acordo com a polícia, motorista de 43 anos perdeu o controle da direção do veículo. Ele e o passageiro foram socorridos com ferimentos leves à Santa Casa.

Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento na rodovia vicinal Adriano Pedro Assi, (estreada do ’27’) em Votuporanga (SP), na quinta-feira (19).

De acordo com informações da polícia, o carro trafegava sentido Sebastianópolis do Sul a Votuporanga quando o motorista, um eletricista de 43 anos, perdeu o controle da direção do veículo.

O condutor e o passageiro, um mecânico agrícola de 32 anos, foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados à Santa Casa de Votuporanga.