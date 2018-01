Incêndio atinge imóvel no Centro de Rio Preto

Populares tentam apagar as chamas antes da chegada dos Bombeiros

Imóvel que pegou fogo fica em frente ao prédio do Ministério Público (Foto: Diego Mesquita/TEM Você)

Um imóvel pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 18, na rua Voluntários de São Paulo, próximo ao cruzamento com a rua Independência, no Centro de Rio Preto. O local fica em frente ao prédio do Ministério Público.

O local fica em frente ao prédio do Ministério Público. Um vídeo gravado pelo promotor Sérgio Clementino mostra o momento que moradores e trabalhadores tentam conter o fogo utilizando uma mangueira.

De acordo com informações dos bombeiros, a casa se encontra abandonada e afirmaram que não houve vítimas, as causas serão apuradas.