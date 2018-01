MP fiscaliza cargos  em cidades da região

Prefeitura de Santa Rita D’Oeste é investigada pelo MP –

São investigadas Santa Fé do Sul, Nova Canaã Paulista, Três Fronteiras, Rubinéia, Santana da Ponte Pensa e Santa Clara D’Oeste e Santa Rita D’Oeste (SP). Pedido da promotoria deve ser atendido em até 120 dias.

Ministério Público instaurou um inquérito para investigar câmaras e prefeituras da região de Santa Fé do Sul (SP), depois que denúncias de moradores sobre cargos comissionados foram encaminhadas ao Tribunal de Contas.

O MP enviou uma recomendação administrativa solicitando a exoneração dos servidores comissionados irregulares e, se necessário, a realização de concurso público para preencher os cargos.

“São cargos desde a área da saúde e agropecuária e setores administrativos da prefeitura onde servidores que deveriam ser concursados acabam ocupando cargos comissionados. Isto não favorece a população porque fica ao arbítrio da administração” explica o promotor do Ministério Público Fabrício Machado Silva.

Na região, Santa Rita D’Oeste (SP) é uma das sete cidades investigadas. O município tem pouco mais de 2,5 mil habitantes e, só na prefeitura, são quase 150 cargos comissionados.

O prefeito Alaor Pasian (PSB) diz que os cargos foram criados em administrações anteriores e que a maioria não foi preenchido. De acordo com ele, a prefeitura já foi notificada e aproximadamente 100 cargos comissionados serão extinguidos.

“Hoje o nosso município tem quadro em alguns setores com certa dificuldade, com certeza tendo que exonerar cargos já preenchidos. Além de serem pais de famílias que estarão desempregados, é claro que farão falta na qualidade do serviço prestado à população”, diz o prefeito.

Também são investigadas pelo Ministério Público os cargos comissionados de Santa Fé do Sul, Nova Canaã Paulista, Três Fronteiras, Rubinéia, Santana da Ponte Pensa e Santa Clara D’Oeste (SP).

Em Santa Clara, o promotor investiga o motivo de a prefeitura ter seis assessores técnicos para uma secretaria. O prefeito Wair Zapelão (PSDB) afirma que o setor jurídico e o de recursos humanos estão fazendo levantamento para encaminhar as informações ao MP.

As prefeituras têm 120 dias pra atender aos pedidos da promotoria.