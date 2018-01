Neymar faz quatro e PSG humilha o Dijon

Só um time jogou. Foi um massacre. Na primeira etapa, o PSG chutou quatro vezes ao gol. E marcou quatro gols. Di María abriu o placar aos três minutos, com um lindo chute cruzado, no canto esquerdo de Reynet. Pouco depois, ele ampliou. Aproveitou grande jogada e chute de Neymar da esquerda e, quando a bola ia saindo pela linha de fundo, triscou para o gol: 2 a 0. Aos 20 minutos, Cavani fez, de cabeça, após cruzamento de Di María. O 4 a 0 do primeiro tempo veio com Neymar, que cobrou linda falta da direita e colocou no ângulo esquerdo de Reynet.

Na segunda etapa, nada mudou. Aos 12 minutos, Neymar aproveitou corte mal feito pelo zagueiro Yambéré e mandou de primeira para o gol. Aos 28, veio a obra-prima. O brasileiro arrancou da esquerda para o meio, passou por cinco marcadores diferentes até chegar na área e chutou cruzado. Não perca a conta: 6 a 0. Pouco depois, o camisa 10 deu o passe para o gol de Mbappé – que começou no banco. A goleada foi fechada aos 37. Pênalti sofrido por Cavani e cobrado e convertido por… Neymar: 8 a 0. Ufa!