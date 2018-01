O mundo se despede do Ronaldinho que o Brasil ignorou

Roberto Dias *

Para quem gosta de declamar que os brasileiros não nos valorizamos, a aposentadoria de Ronaldinho dá um baita argumento. Difícil haver um caso com tão brutal diferença de percepção aqui e lá fora.

No Brasil, a informação de que ele nunca mais jogaria profissionalmente foi recebida com discrição, quando não acompanhada de pequena surpresa e grande descaso (“O Gaúcho? Já não estava aposentado?”).

Coube a muitas outras línguas a tarefa de dimensionar o tamanho real de sua imagem. Jogadores, entidades e jornalistas fizeram os adjetivos disputarem sua própria Copa. Capitão campeão do mundo, o goleiro Casillas, ex-Real Madrid, foi a maior vítima dele no Barcelona. Resumiu: “Você me fez sofrer. Mas como amante do futebol também desfrutei”.

Aos 37 anos, encerra uma trajetória na qual o brilho só não superou a expectativa de brilho, talvez a maior já depositada em um atleta.

Sobra uma história pessoal que é em si um filme, começando pela morte do pai caído numa piscina vazia, passando por uma torrente de lances inacreditáveis e culminando por transformar dias e noites numa grande festa —opção que fez em prejuízo dos gramados.

Pelé tocou sutilmente nesse ponto ao homenageá-lo: “Desejo que consiga driblar os desafios da vida”. O trono de Pelé, aliás, foi reservado por décadas a inúmeros jogadores. Para muita gente, ninguém chegou tão perto de ocupá-lo quanto o gaúcho —a Messi ainda falta uma Copa.

De qualquer modo, uma característica vai eternizá-lo: a alegria com que exercia sua profissão, mesmo nos momentos mais duros.

Ronaldinho sabia disso. Convidado pela plataforma “The Players’ Tribune”, escreveu uma carta endereçada à criança que foi. Dizia: “Quando você tem uma bola de futebol aos seus pés, está livre, feliz. É quase como se estivesse ouvindo música. É aquela sensação que faz você querer espalhar alegria para os outros”.