Projeto oferece aulas de canto coral

“Metamorfose Ambulante” sob a regência do maestro e pianista Marcio Zarsi

Atividades do “Canto Livre” serão retomadas na segunda-feira (22/1), às 18h, na Escola Municipal de Artes; inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para alguns dos projetos culturais sediados na Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”. Entre eles, o Coral “Canto Livre”, coordenado pelo maestro e pianista Marcio Zarsi; e o Núcleo de Iniciação às Cênicas (NIAC), coordenado pela atriz e educadora Graziella Fuscaldo.

Para o “Canto Livre”, as vagas abertas são voltadas para alunos com idade a partir de 12 anos. Os interessados podem se inscrever gratuitamente na recepção da Escola, até o dia 22 de janeiro (segunda-feira), quando serão retomadas as atividades do projeto neste ano.

O Projeto Coral “Canto Livre” é uma ação de iniciação musical, que tem por objetivo o desenvolvimento de técnicas vocais, por meio de aulas práticas, teóricas e de história da música, para os públicos jovem e adulto.

O curso é estruturado em encontros semanais, proporcionando aos participantes lições de interpretação musical, expressão vocal e corporal, bem como noções de teoria musical. Além de frequentar as aulas e ensaios, os alunos ainda têm a oportunidade de participar de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo, com apresentações e shows.

Entre os objetivos do projeto estão: incentivar a prática do canto coral; desenvolver as potencialidades musicais dos alunos; e trabalhar técnicas como respiração, fonação e projeção vocal.

As aulas acontecem às segundas-feiras, das 18h30 às 21h30, na sede da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, localizada na rua São Paulo, n° 3456 (Patrimônio Novo). Para mais informações, o telefone da Escola é o (17) 3422-4288.