Suspeito de atirar em policial é preso em Votuporanga

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem armado na noite da última quarta-feira (17), em Floreal (a 47 km de Auriflama). Segundo informações da PM, o suspeito seria o mesmo que tentou matar um policial em Auriflama, no dia 29 de setembro de 2017.

Ele estava num veículo Golf, com placas de Auriflama quando foi abordado. O homem, de 27 anos, disse ser morador de Floreal. Ao realizar uma vistoria no veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Perguntado por que guardava uma arma no veículo, o homem disse ser apenas para sua defesa pessoal.

Encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, o delegado estipulou fiança de R$ 1 mil. O valor foi pago e o suspeito poderá responder ao processo em liberdade.