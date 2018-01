Trem descarrila no centro de Catanduva

Cinco vagões descarrilaram em Catanduva (Foto: Arquivo Pessoal)

Segundo concessionária responsável pela linha férrea, ninguém se feriu. Causas do acidente serão investigadas; ruas precisaram ser interditadas.

Um trem carregado de soja, que vinha de Mato Grosso com origem ao porto de Santos (SP), descarrilou no Centro de Catanduva (SP), na madrugada desta quinta-feira (18).

Segundo informações da concessionária responsável pela linha férrea, os vagões descarrilaram, por volta das 5h, próximo ao cruzamento das ruas São Paulo e XV de Novembro. As vias precisaram ser interditadas.

A concessionária afirma que um vagão chegou a tombar e outro precisou ser tombado para a retirada da carga. Outros apenas descarrilaram.

A circulação de trens foi liberada por volta das 8h30 de ontem e equipes da empresa trabalharam para liberar o mais rápido possível o local do acidente. As causas do descarrilamento estão sendo investigadas e, segundo a concessionária, ninguém se feriu.

Outros casos

O acidente registrado na madrugada desta quinta-feira é o terceiro em meses. Em agosto do ano passado, 11 vagões carregados com milho descarrilaram na zona rural de Catanduva.

No mês de junho também teve descarrilamento no Centro de Catanduva. Sete vagões carregados com açúcar saíram dos trilhos, dois deles tombaram e um quase invadiu um galpão abandonado.