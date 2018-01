Valentim celebra São Sebastião amanhã

Paulinho Ribeiro é cantor, compositor, escritor e pregador

Evento promovido pela Prefeitura será a partir das 20 horas, na Praça da Matriz, com entrada gratuita e show com o cantor Paulinho Ribeiro

Neste sábado, 20 de janeiro (Dia de São Sebastião), a Prefeitura de Valentim Gentil realiza, a partir das 20 horas, na Praça da Matriz, a tradicional Festa do Padroeiro da cidade.

A entrada é gratuita, mas todos podem colaborar com a doação de um quilo de alimento não perecível, em favor das famílias carentes da comunidade local.

A Festa de São Sebastião terá como grande atração o show do renomado cantor e compositor Paulinho Ribeiro, com preção, louvor, adoração e bênção do Santíssimo, entre outras atrações.

O evento está sendo promovido pela Prefeitura de Valentim Gentil, em parceria com a Câmara Municipal, com apoio dos Conselhos Paroquial de Pastoral e de Assuntos Econômicos da Paróquia São Sebastião, administrada pelo Padre Juliano Osvaldo de Camargo.

Para o prefeito Adilson Segura, a festa será um momento de fé, louvor e de confraternização familiar para celebrar uma data importante para Valentim Gentil: o Dia de São Sebastião.

A festa conta ainda com a colaboração do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Valentim Gentil.