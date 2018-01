Abayomi Cia de Teatro apresenta: ‘A Pisadeira’

Integrantes da Abayomi Cia de Teatro

O espetáculo, marcado para as 18h10, explora uma lenda folclórica, ao mesmo tempo se diverte com brincadeiras, músicas, fazendo uma reflexão sobre a importância da boa alimentação.

A Pisadeira

Quem é e aparência

A Pisadeira é uma lenda do folclore brasileiro, muito popular no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo.

De acordo com esta lenda, Pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela e alta e magra, possui unhas grandes em dedos compridos e secos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. De baixa estatura, a Pisadeira é também descrita com cabelos brancos desgranhados. Seu olhar transmite algo de maligno, assim como suas gargalhadas que mostram seus horríveis dentes verdes.

Como age a Pisadeira

De acordo com a lenda, a Pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas. Ela fica observando o movimento dentro das casas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia ela entra em ação. Sai de seu esconderijo e pisa no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima da Pisadeira consegue acompanhar tudo de forma consciente o que traz grande desespero para a pessoa, pois nada consegue fazer para sair da situação.

Curiosidade:

– Esta lenda está relacionada com o fato de que muitas pessoas tem sono conturbado, com pesadelos, quando vão dormir após fazer uma refeição pesada.

Serviço:

Local: Centro de Cultura e Turismo

Horário: 18h10

Evento Gratuito

Classificação Livre