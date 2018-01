Um capotamento de um veículo na noite desta sexta-feira mobilizou as equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Votuporanga. O acidente aconteceu por volta das 21h30 no km 4 da vicinal Herbert Vinícius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence.

O motorista do veículo sofreu escoriações leves, sendo socorrido pelos Bombeiros à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Testemunhas disseram que o pneu do veículo estourou, que teria provocado o acidente.