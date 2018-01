Alerta aos donos de imóveis  sobre dengue

Uma reunião na próxima quinta-feira (25/01), às 14h, com imobiliárias e proprietários de casas de aluguel que estão sendo locadas neste carnaval servirá para alertar aos proprietários de imóveis de aluguel sobre dengue neste período, em que há também um aumento significativo no número de turistas que locam por temporada, exigindo cuidados especiais para combater o surgimento de focos do Aedes Aegypti nessas circunstâncias.

A reunião será na Secretária da Saúde a participação de todo o público-alvo é fundamental.

Neste período de festa alguns turistas alugam as casas para se hospedar, mas é necessário que, quando desocupadas, façam o descarte adequado dos materiais utilizados durante a estadia. Nas visitas dos agentes comunitários de saúde e de endemias a esses imóveis, é possível verificar latas de bebidas, garrafas e vasilhames mal acondicionados e expostos as condições do tempo. Esses recipientes podem acumular água e são potenciais criadouros do Aedes, transmissor de doenças como a febre amarela, dengue, zika e chikungunya.

A diretora da Vigilância em Saúde, Danielli Leppos explica sobre a necessidade de tratar adequadamente as piscinas dos imóveis que serão locados para o carnaval. “Elas devem ser filtradas e tratadas com cloro, assim como as piscinas plásticas, que precisam ser devidamente recolhidas na entrega do imóvel alugado”, e recomenda ainda, “vale conferir os cômodos da casa alugada, deixar o local limpo, vistoriar as calhas e bandejas das geladeiras, embalar corretamente o lixo e descartá-lo apropriadamente. São medidas simples, que não levam muito tempo para serem colocadas em práticas, e fundamentais para a saúde pública”.

Informações sobre a reunião com as imobiliárias e proprietários de imóveis podem ser obtidos na Secretaria da Saúde pelo (17) 3405-9787.