Aprenda a lutar contra os escorpiões    

Fazer a sua parte no combate ao animal com a limpeza dos quintais e terrenos; aparecimento de escorpiões devem ser notificados para ações de Vigilância.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que o trabalho depende do apoio da comunidade em dispor das medidas de combate, fazendo a sua parte, a começar pela limpeza do quintal. Neste mês de janeiro, nove acidentes envolvendo escorpiões foram registrados.

As pessoas devem permanecer atentas e realizar a busca ativa para evitar o surgimento de escorpiões, tais como, não acumular matéria orgânica (folhas, frutos e fezes de animais) e entulhos (telhas, tijolos, madeiras e restos de construção) nos quintais e terrenos; rebocar os muros; tapar as frestas das portas e os ralos durante a noite; verificar roupas, sapatos, móveis e artigos de cama, mesa e banho antes de utilizá-los. Os agentes comunitários de saúde e de endemias da Secretaria da Saúde realizam permanentemente essas orientações sobre o manejo ambiental durante as visitas de rotina aos moradores.

Notificação

Caso encontre algum escorpião na residência ou local de trabalho, o correto é comunicar por meio do 0800 770 9786, para efetivar a notificação, mesmo que não ocorra acidentes. Dessa forma, o serviço terá condições de atender a cada um dos casos, por meio de orientações.

Limpeza e roçagem

Nesse sentido, o calendário anual de limpeza e roçagem de praças, canteiros de avenidas, terrenos da Prefeitura e outras áreas verdes públicas já teve início, no último dia 2 de janeiro. Em 2017, 1502 terrenos foram limpos pelas equipes, 46 praças e 26 avenidas também estão no cronograma para a roçagem periódica, realizadas a cada três meses. A pasta é responsável pelo recolhimento de entulhos e galhos por toda a cidade.

Controle de Pragas

O controle de pragas na rede de esgoto é uma ação importante para impedir o aparecimento desses animais. A Saev Ambiental realizou em 2017 a aplicação de veneno em 3,3 mil Poços de Visitação (PVs) para o combate de baratos e ratos, principal fonte de alimentação dos escorpiões. O serviço foi feito em Votuporanga e Simonsen por uma equipe especializada da Superintendência.

Fiscalização

Manter os terrenos limpos o ano todo é dever de cada proprietário, além de ser essencial para conter o avanço da proliferação de animais peçonhentos.

Em Votuporanga, a fiscalização para verificação de terrenos sujos ocorre três vezes ao ano: entre março e abril; agosto e setembro; e, por último, entre novembro e dezembro. A cada etapa, a equipe de fiscalização da Secretaria da Fazenda realiza vistoria em cerca de 12 mil lotes sem edificação existentes na cidade. Além das fiscalizações nestas três etapas, a equipe também efetua notificações pontuais, elaboradas fora do período de fiscalizações, para atendimento das denúncias registradas junto à Ouvidoria Municipal.

Manter os terrenos limpos é dever de todos os proprietários conforme consta nas leis 1595, de 10/02/1977, e 3407 de 08/06/2001, do Código de Posturas do Município. Para denúncias de lotes sujos, o telefone da Ouvidoria Municipal é o 0800-7703590.

Picadas

Na hipótese de picada a pessoa deverá lavar o local com água e sabão, sem torniquete, dirigindo-se imediatamente à UPA – 24h (Unidade de Pronto Atendimento) ou ao hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona norte.