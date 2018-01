Dança Homem de 78 anos realiza o sonho de dançar valsa

Professor do Instituto Lucy Montoro ficou surpreso com pedido inusitado para dançar valsa em Rio Preto

Rodrigo Lima (D.R.)

O professor Guto Rodrigues, que usa a dança no processo de reabilitação no Instituto Lucy Montoro de Rio Preto, recebeu um pedido inusitado nesta quinta-feira, 18. Um senhor de 78 anos pediu para dançar uma valsa. Guto, que é professor de dança, disse que ficou surpreso com o pedido, mas aceitou.

O idoso, que se chama Luiz, tem uma filha cadeirante que recebe tratamento no instituto. “Eu nem sabia o nome dele, porque a gente só atende os pacientes e não os acompanhantes”, afirmou o professor. “Eu trabalho há 6 anos no Lucy Montoro e montei o projeto com aval da doutora Regina Chueire para trabalhar a dança como reabilitação dos pacientes. A prática ajuda na reabilitação física e principalmente emocional”.

Guto disse que o idoso queria matar a vontade de dançar uma valsa. O vídeo ganhou as redes sociais. “O senhor Luiz não é paciente da rede, porém, leva sua filha cadeirante que está ao fundo do vídeo, de camiseta azul. Todas as quintas-feiras, ele leva sua filha para dançar. Aí, entre um paciente e outro, ele falou que tinha uma saudade de dançar valsa.”

“Tenho mais de 50 mil musicas no meu computador e, claro, tinha a valsa e a coloquei sem ele perceber. Quando a música começou a tocar, ele me pediu: ‘você pode dançar comigo?’ E eu disse sim. Foi um momento lindo”, afirmou Guto.