Doriva dá a receita para bater o São Paulo:

‘Precisamos ser letais’

Em situação oposta a do São Paulo, que perdeu na estreia do Paulistão, o Novorizontino chega confiante para o duelo deste sábado, às 20h, no Estádio do Morumbi, na capital. Ex-técnico do Tricolor, Doriva sabe que o grande paulista vem pressionado para o confronto.

“Sabemos que enfrentar o São Paulo no Morumbi e muito difícil, trata-se de uma equipe muito forte. Por perderem a primeira partida fora, obviamente eles virão mais pressionados, e precisamos explorar isso, usar as melhores estratégias para poder surpreender. Também precisamos de segurança, pois será muita pressão nos vinte primeiros minutos, e temos que saber aproveitar as chances que teremos”, disse o treinador.

“Contra times grandes, precisamos ser letais, para podermos sair com a vitória. Esperamos fazer uma grande partida e assim, voltarmos com pontos para Novo Horizonte”, completou.

CLASSIFICAÇÃO

No momento, o Novorizontino ocupa a segunda posição do Grupo C, com os mesmos 3 pontos do líder Palmeiras e do terceiro colocado São Bento – as posições estão definidas nos critérios de desempate. Em quarto aparece a Ferroviária com 1 ponto.