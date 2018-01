Em 2018, Ronaldinho deve jogar mais vezes 

Roberto de Assis Moreira se diverte ao falar sobre a aposentadoria do seu irmão e agenciado, Ronaldinho Gaúcho, 37. A decisão foi anunciada na última terça (16). Na prática, o meia parou em 2015 ao rescindir contrato com o Fluminense. Após isso, não atuou mais de forma profissional.

Assis também faz questão de lembrar que ter pendurado as chuteiras não significa que Ronaldinho estará afastado do futebol.

Se confirmada, essa será a maior quantidade de jogos de Ronaldinho em um ano desde 2013, quando foi campeão da Libertadores e vice-campeão do Mundial com o Atlético-MG e jogou 38 vezes.

No ano seguinte, quando deixou o time mineiro e assinou com o Querétaro (MEX), foram 25 aparições. Em 2015, 28, divididas entre o clube mexicano e breve passagem pelo Fluminense.

Atuar em amistosos tem sido um mercado lucrativo para o jogador que recebeu enxurrada de homenagens de companheiros e adversários após o anúncio da aposentadoria. Ronaldinho diz que deverá fazer uma partida de despedida em data ainda a ser agendada, a partir de março.

O cachê de Ronaldinho para disputar um jogo festivo (desde que não seja beneficente) é de cerca de US$ 200 mil (R$ 640 mil). Em alguns casos, pode ser mais. Em outubro de 2017, ele foi convidado pelo líder tchetcheno Ramzan Kadriov, acusado de violações de direitos humanos, para participar de amistoso. O evento de cunho político também marcou o aniversário de 65 anos do presidente russo Vladimir Putin. O ex-jogador recebeu cerca de US$ 450 mil (R$ 1,4 milhão).

Ele também faz parte do Barcelona Legends, time de veteranos do clube espanhol que excursiona pela Europa.

Se fizer os 30 amistosos programados, recebendo US$ 200 mil por cada, Ronaldinho embolsaria US$ 6 milhões (R$ 19,2 milhões) para jogar futebol em 2018.