Escolas de Educação Infantil retomam atividades nesta terça-feira

Cerca de 300 profissionais da Educação Infantil estiveram reunidos, nesta quinta e sexta-feira (18 e 19/1), em meio à programação do 1º Congresso Nacional da Primeira Infância

Cerca de 3.400 crianças serão recebidas nos Cemeis para início do ano letivo; demais estudantes do ensino regular retornam às escolas em 29 de janeiro

Após o período de férias, cerca de 3.400 crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) voltam às atividades nesta terça-feira (23/1). As unidades organizaram uma rotina especial para desejar boas vindas às crianças com idade entre 0 e 5 anos.

Já as aulas do ensino regular (Maternal II, Pré-Escola I e II, 1º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos) terão início no dia 29 de janeiro, também com programação diferenciada para receber os estudantes.

A secretária da Educação, Encarnação Manzano, conta que o início do ano letivo é um momento importante para integrar os novos alunos e receber bem aqueles que retornam; sobretudo, as crianças menores, que agora, ingressam na rede. “Criar um ambiente de acolhida nos primeiros dias de aula é fundamental no processo de adaptação das crianças e no estabelecimento de vínculo com a escola”.

Congresso Nacional

Para ressaltar sobre a importância deste vínculo entre escola, alunos e famílias, cerca de 300 profissionais da Educação Infantil estiveram reunidos, nesta quinta e sexta-feira (18 e 19/1), em meio à programação do 1º Congresso Nacional da Primeira Infância.

Diversas oficinas e palestras voltadas para educadores e técnicos foram elaboradas com o objetivo de contribuir na capacitação profissional . “Sabemos que não basta o Poder Público oferecer vagas em creches, é preciso acolher e cuidar dessas crianças com o carinho e a atenção que elas precisam”, explicou a secretária municipal da Educação, Encarnação Manzano.