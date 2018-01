Falece Benedito de Oliveira Fantazia

Faleceu neste sábado, às 23h30, na Casa de Saúde Unimed, aos 74 anos, Benedito de Oliveira Fantazia. Ele deixa a esposa Dilma Rosa da Silva Fantazia, as filhas: Maria Aparecida Fantazia da Silva, casada com Edson Luís da Silva e Adriana da Silva Fantazia, casada com Gilmar do Prado, além da neta Izabela Fantazia da Silva.

Dito, como era chamado foi um dos pioneiros em Votuporanga em mecânica pesada de máquinas de esteiras, tratores e caminhões. Na década de 60 trabalhou na área com os irmãos Bianchini. Ali, ele aprendeu o oficio e não parou mais. Trabalhou na Marão Tratores (Massey Fergunson), Traterra (Tratores Agrale), Transportadora Jodel, além de ter tido várias oficinas de sua propriedade.

Foi um verdadeiro Mestre na arte mecânica tendo formado diversos jovens mecânicos que hoje cada um tem sua própria oficina. Era de seu coração ensinar os mais jovens, como um dia ele também aprendeu. Dito era especialista em máquinas antigas, daquelas que ninguém ousar colocar as mãos tamanha complexidade. No auge de sua carreira, tratores raros e antigos vinham do país inteiro parar em sua oficina, e ele, com uma capacidade insuperável, sempre dava conta do recado.

Católico, participava ativamente do Grupo de casais São Mateus da Paróquia de Santa Luzia.

Seu ultimo endereço foi a Rua São Paulo, 4105, apartamento 21.

Seu corpo foi velado neste domingo no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento marcado para as 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.