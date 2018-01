Galo e galinha adotam Fórum como lar e ganham até nome: ‘haja milho’

Galo e galinha ‘moram’ em prédio do Fórum de Catanduva (SP) (Foto: Reprodução/TV TEM)

Funcionários cuidam das aves que foram batizadas de Frida e Valentim. Um dos cantos do prédio tem um ninho. (G1)

Uma galinha e um galo fazem parte do quadro de “funcionários” de um ambiente onde predominam pilhas de papel e pessoas concentradas. Sem cerimônias, o casal de aves gostou tanto da companhia dos colegas que decidiu morar no prédio do Fórum de Catanduva (SP).

Os animais têm dado o que falar na cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Além de sempre estarem se exibindo para os moradores no local, eles também fizeram um ninho nas dependências do prédio.

Ninguém sabe de onde a Frida e o Valentim vieram. Eles foram carinhosamente batizados com nomes pelos funcionários do local.

“Eles não fazem ideia de que é o Fórum, mas aqui acabou se tornando um lar já que eles são bem tratados”, afirma a auxiliar de limpeza Maria Cristina Santana.

O casal se encontra só durante o dia e não para de comer. A Cris faz questão de alimentar as aves na mão mesmo.

“O Valentim é o mais esfomeado, haja milho para este garoto. Mas ele é lindo, ele espera a Frida comer e depois vem. É um cavalheiro”, diz Maria Cristina Santana.

Ao final do expediente, ele vai embora pelo portão de funcionários. Um morador gravou a rotina do galo. (Veja o vídeo acima).

Pontualmente às 18h30 ele se despede da galinha, sai pelo portão, observa se nenhum carro está passando, atravessa calmamente a rua e vai para algum lugar ainda desconhecido dos funcionários, que também se encantam com o ninho da Frida.

A galinha botou diversos ovos e logo a família vai aumentar, quando vêm os pintinhos para passear pelo Fórum para alegrar ainda mais a rotina dos funcionários e das demais pessoas que procuram pelos serviços oferecidos no local.

“Eu achei muito top porque eu passei e vi o galo. Faz tempo que não vejo um ‘galão’, arrasou. E olha que no Fórum eu já vi de tudo, menos galo”, diz a autônoma Dulcineia Silva em meio aos risos.