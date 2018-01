Jornalismo: Paixão por profissão

DE TRIVELA

Depois de um período de férias, De Trivela! volta já em 2018 para falar hoje de jornalismo.

Lembro-me como se fosse hoje quando aos seis ou sete anos comecei a frequentar a redação do “A Vanguarda”. Ali nascia uma paixão que por fim, após alguns descaminhos no âmbito profissional me tornaram jornalista. E sim, diplomado! Porque bradar a quatro cantos o que se é, é realmente muito fácil.

Não me importa se exige – se hoje ou não o canudo para exercer a profissão. O fato é que eu tenho!

Não se faz jornalismo por moda, para ser melhor do que o outro e muito menos por dinheiro.

O jornalismo é pura paixão. É ler, investigar e descobrir. É fazer o que se gosta. Mas também o que não se curte tanto. Meu chefe se engana quando acha que estou feliz indo ao cemitério saber o nome das almas que se foram. Mas ele acerta em cheio ao me enviar à Arena Plínio Marin numa tarde de calor escaldante para acompanhar de perto mais um jogo do Clube Atlético Votuporanguense.

Mas o jornalismo vai além.

Embora muitos não acreditassem e torceram contra esse meu êxito pessoal, a grande maioria das pessoas sempre acreditou que eu pudesse chegar lá. Inclusive nosso saudoso patrono Nelson Camargo, meu incentivador e mestre, que hoje deve estar feliz por mim.

Louco, doido ou insano. Foi isso que ouvi ao abandonar a carreira jurídica onde segundo os mais entendidos eu poderia me tornar milionário ou ser aprovado facilmente em um concurso público para Procurador da República “Você ainda não tirou OAB?”. Ah esses moços, pobres moços… Às favas todos vocês!

Pois eu seria o mais pobre de todos os milionários que conheço!

A pressão, a correria, os prazos e pautas. Esses me seduzem. Tudo aquilo que ainda tenho a aprender me fazem brilhar os olhos. O café frio, a barba por fazer, a roupa mais que casual e a falta de glamour fazem do jornalismo um ofício que mesmo desvalorizado, hipnotizam aqueles que escolheram o ser, e não o ter. Porque eu nada tenho senão o amor pelo que faço. E o apoio daqueles que ajudaram – me a trilhar e finalizar esse caminho.

Brindo hoje com alegria as noites mal dormidas e a falta de grana para a Coca – Cola do intervalo.

E mesmo não sabendo se terei dinheiro para tomar uma amanhã, eu sei que fiz a melhor escolha da minha vida.

Agradeço a todos que até aqui me ajudaram e hoje me ajudam.

Agradeço a você que não acreditou em mim ou deu do contra.

E a você quem não tem MTB.

Aquele abraço!

Jefferson Camargo é JORNALISTA, colaborador deste Diário e esperou muitos anos para escrever o texto de hoje.