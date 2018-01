Mirassol: Bem-vindo ao verde do parque da Grota

A vizinhança está vestida com concreto e asfalto, mas não interrompe o trabalho contínuo, silencioso e vital da natureza. Duas nascentes, separadas apenas por poucos metros, produzem água cristalina, clara e pura no coração do Parque Natural da Grota de Mirassol.

A água escorre entre pedras, vegetação e curvas sinuosas até formar o córrego Grota. Aos poucos, ganha volume e desemboca em outro ribeirão, o Fartura. As nascentes não são os únicos tesouros que sobrevivem no parque, um dos últimos remanescentes de mata atlântica na região.

O parque de 22 hectares, o mesmo que 26 campos de futebol como a Arena Plinio Marin, tem árvores centenárias, com 20 metros de altura, diversidade de flora e animais, como macacos prego e sagui, lagarto teiú, ouriço, cobra jiboia, tamanduá mirim e perereca martelinho. Tudo a 500 metros do marco zero da cidade, a praça Anísio José Moreira.

Apesar da forte influência do homem nas cercanias, o tempo na Grota segue em ritmo diferenciado. Nas partes em que a mata é mais fechada, o sol morre na copa das árvores. O sons, cheiros e cores são peculiares. O barulho dos motores industriais, veículos e construção civil são trocados pelo canto uníssono das cigarras.

Para perceber sua importância, é necessário entrar no parque, parar e observar. Com calma, é possível conhecer a mata e suas sutilezas. E fazer descobertas. O terreno acidentado dificulta o acesso aos pontos mais arborizados. É possível chegar de carro até a beira da vegetação, em estrada asfaltada.

Com um pouco de sorte, existe a possibilidade de encontrar um lagarto teiú com quase dois metros de tamanho. Quando circula em áreas mais movimentadas, é seguido por seus filhotes. Os macacos não esquentam lugar e percorrem longas distâncias no mato em busca de comida.

Quando se está dentro da reserva, é difícil acreditar que, do lado de fora, a poucos metros, está o perímetro urbano de um município em franco desenvolvimento. O estádio municipal, por exemplo, é vizinho e abriga movimentadas partidas de futebol do Mirassol.

O lugar também é histórico e guarda seus mistérios. Há 30 anos, o zoólogo Dino Vizotto e o geólogo Fahad Moyses Arid (já morto), além do pesquisador Llewellyn Price, encontraram uma vértebra pequena, com 16 centímetros, do Titanossauros. O dinossauro era herbívoro, quadrúpede e viveu há 80 milhões de ano.

A importante descoberta, no entanto, não foi suficiente para mudar o olhar dos administradores e incentivar o investimento financeiro para resguardar a floresta da degradação, erosão e principalmente a invasão de espécies exóticas, como bambu, que roubam lugar da vegetação nativa.

Na década de 80, a Grota tinha piscina, restaurante e parquinho. Os atrativos eram um convite ao lazer. Não existem estudos para explicar se a presença maciça da população atrapalhou ou foi benéfica.

O processo de degradação não foi exclusivo do Parque de Mirassol. Em 150 anos, o Estado de São Paulo reduziu sua mata Atlântica de 80% do território para 4%. Na região, destacam-se a Estação Ecológica de Paulo de Faria e a Estação Experimental de Rio Preto. Juntas, somam 605 hectares ou 733 campos de futebol.

Mesmo com todos os inconvenientes causados pela falta de consciência ambiental, o Parque Natural da Grota de Mirassol resguarda um tesouro, cada vez mais raro no Estado, e oferece a oportunidade de transformar um simples contato com a natureza em reflexão sobre a questão ambiental no planeta.

O parque, que 22 hectares de extensão de mata nativa tem sua entrada na rua Campos Sales e fica aberto o tempo todo.