Motorista diz que teve crise de tosse antes de carreta tombar: ‘Perdi os sentidos’

Acidente provocou congestionamento na Washington Luís (Foto: Reprodução/TV TEM)

Caminhão ficou atravessado na pista (Foto: Reprodução/TV TEM)

Veículo tombou no perímetro urbano de Mirassol (SP) e o acidente envolveu dois veículos. Pista ficou interditada por seis horas

Durou mais de seis horas a interdição da rodovia Washington Luís, nesta sexta-feira (19), depois de um acidente com uma carreta carregada de soja. O veículo tombou no perímetro urbano de Mirassol (SP) e o acidente envolveu três veículos.

A carreta bitrem carregada com soja ficou atravessada na pista. A carga ficou toda espalhada no asfalto e mais dois veículos acabaram atingindo a carroceria da carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu ainda de madrugada. O motorista do caminhão estava no sentido Mirassol a São José do Rio Preto (SP) e teria atravessado a pista depois de ter um mal súbito.

“Vim descendo a rodovia e deu uma crise de tosse, passei mal e perdi os sentidos”, afirma o motorista Luís Bertachini.

O comerciante Rildo de Aguiar seguia pela rodovia a caminho de Neves Paulista (SP). Ele estava com a família no carro quando tudo aconteceu. “Quando dei de frente com ela (carreta) não tinha o que fazer, foi coisa de segundos, estávamos em quatro no carro e graças a Deus está tudo bem”, diz o comerciante.

Outro veículo também acabou atingindo a carreta e, segundo os policiais, ele não teria visto a sinalização. Ninguém ficou ferido.

Por causa do acidente, a rodovia Washington Luís no sentindo interior- capital ficou completamente interditada. O resultado foi lentidão, congestionamento: uma fila quilométrica de veículos se formou ao longo da rodovia.

Foram cerca de quatro quilômetros de congestionamento. O trânsito precisou ser desviado para a avenida marginal de Mirassol.

No meio da manhã uma máquina retirou parte da soja facilitando a liberação dos veículos. Um guincho também foi usado para retirar o bitrem. Como muita soja ainda ficou na pista funcionários da concessionária precisaram limpar a rodovia. Mais de seis horas depois da interdição é que o trânsito foi liberado na rodovia.