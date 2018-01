No Pacaembu, Timão busca reabilitação

Depois de estrear com derrota, o Corinthians tem mais uma partida da série de quatro seguidas no Pacaembu. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Timão enfrenta o São Caetano, neste domingo, às 19h30.

Apesar de jogar em São Paulo, o mando de campo é do Azulão, que optou levar o jogo para o Pacaembu para lucrar com a presença de público corintiano.

Na primeira rodada, o Corinthians foi surpreendido pela Ponte Preta com derrota por 1 a 0, enquanto o São Caetano perdeu para o Ituano por 3 a 1.

O Timão está no Grupo A, junto com o próprio Ituano e o Bragantino, ambos com três pontos, e o Linense, que ainda não pontuou.

No Grupo B, o São Caetano está empatado com Santo André e São Paulo, já que os três estrearam com derrota. Apenas a Ponte Preta, com três pontos, lidera isolada.

A única mudança no time titular do Corinthians deve ser a estreia do lateral-esquerdo Juninho Capixaba. O jogador que foi contratado do Bahia chegou para ser titular e provavelmente já teria uma oportunidade nesta rodada, mas a expulsão de Guilherme Romão contra a Ponte Preta colocou um fim em qualquer dúvida.

O restante do time é exatamente o mesmo da estreia. O técnico Fábio Carille ainda testou a entrada de Camacho no meio de campo, mas essa formação só deve ser utilizada no decorrer da partida.