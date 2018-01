O Lado Bom

Por João Fidélis *

Evito as retrospectivas de fim de ano. Geralmente as notícias ruins e as catástrofes são realçadas e evidenciadas. Talvez porque exista um inconsciente sádico que se manifesta nas pessoas em geral e isto dá audiência. O trágico, assim como os mártires e heróis, sempre desencadeia uma comoção pública: e este fenômeno é usado pelos que detém poder. Por outro lado, não é saudável reviver fatos negativos ou enfatizar o dia-a-dia do submundo do crime como o fazem alguns programas sensacionalistas, que utilizam este viés para vantagens econômicas. No entanto o repúdio a estas práticas virá somente com um avanço cultural de nosso país.

Também acho um oportunismo quem faz estas previsões em relação à fatos e personalidades. Isto não passa de uma persistente superstição que explora o lado místico do povo. Ninguém sabe o destino de ninguém a não ser que esteja munido de muitos fatores probabilísticos, mesmo assim nada é totalmente previsível. Através das probabilidades e do método cientifico pode-se deduzir ou prever muitos acontecimentos, mas a aleatoriedade está sempre à espreita para se intrometer na realidade. Se os homens se apegarem à razão e à ciência terão menos chances de errar em relação ao exercício futurológico, contudo muitas vezes eles preferem as crenças, as utopias, as paixões do que a busca autêntica da verdade.

E o que é uma vida autêntica? Divagando um pouco uma vida autêntica requer escolhas mais conscientes, para torna-la menos susceptível ao erro. Para o budismo a autenticidade está conectada a atitudes espontâneas. Comportamentos dissimulados, fingidos para agradar os outros, vão opostamente ao caminho do nirvana, o caminho da perfeição pessoal.

Em sua obra magistral, “O ser e o Tempo”, Martin Heiddeger afirma que o Dassein (o ser-ai, jogado no mundo), que nós somos, precisa encontrar-se com sua essência para ter uma vida autêntica. Precisa lembrar sempre que é um ser mortal e ter sempre um dimensionamento do tempo que lhe resta de existência. Quem vive em função de um futuro improvável, de um outro mundo que lhe espera, de todas estas doutrinas que advieram do platonismo, costuma não desperdiçar o presente com quimeras. Para este pensador o ser humano precisa procurar sempre o lado bom da vida sem se iludir com as promessas futuras que as ideologias idealistas sempre pregaram. Quando tem sua mente ocupada em livrar-se das culpas pelos seus erros, se vendo vigiado continuamente por deuses punitivos, que irão julgá-lo ao fim da existência, o homem perde preciosos momentos de liberdade. E é a liberdade uma das mais importantes conquistas que pode almejar uma alma sã.

