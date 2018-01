Palmeiras admite cansaço em estreia e deve ter mudanças para domingo

A boa atuação do Palmeiras na estreia no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, não significa a manutenção da equipe para o próximo jogo pela competição. O técnico Roger Machado indicou mudanças no time para enfrentar o Botafogo, hoje, em Ribeirão Preto, decisão que tem o acordo dos jogadores, que sentiram a falta de ritmo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, no Allianz Parque.

O técnico palmeirense afirmou que, por ser o primeiro jogo do ano e logo após a pré-temporada de 15 dias, o elenco sentiu a parte física. Como exemplo disso, ele mencionou o segundo tempo da vitória sobre o Santo André, quando a equipe visitante pressionou, diminuiu e por pouco não empatou. Em um mesmo lance o ataque do time acertou a trave por duas vezes.

A possibilidade de mexer no time não vai abrir vaga para a estreia de Gustavo Scarpa. O meia foi ao Allianz Parque nesta quinta-feira para ser apresentado à torcida, mas terá de esperar para jogar pela primeira vez pelo novo time. “Ele vai readquirir a forma física. O Scarpa ficou cerca de 45 dias afastado das atividades normais, ainda tem um processo de pré-temporada para fazer”, explicou o técnico do Palmeiras.