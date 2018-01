Policia aprende drogas em Cardoso

Durante patrulhamento pelo bairro Urias de Paula – conhecido como “Formiga”, na vizinha Cardoso, os policiais militares Cabo Leonardi e Soldado Banzato, avistaram um rapaz em uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta, com placa de Votuporanga, saindo de uma residência já conhecida como ponto de vendas de drogas.

Os policiais realizaram acompanhamento e efetuaram a abordagem pela avenida Marinheiro, sendo o condutor F.H.S.S submetido a busca pessoal e localizado em suas roupas uma pedra de crack e um canivete.

Indagado sobre a droga, ele informou que havia adquirido de um indivíduo na residência onde a motocicleta estava estacionada.

A PM solicitou apoio a demais viaturas policiais que acompanhou na diligência na residência localizada na rua 4.

Os indiciados G.S.S e V.O.B ao avistarem a chegada das viaturas tentaram fugir, porém foram abordados e submetidos a busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado. Um terceiro indivíduo conseguiu fugir pelo fundo da residência.

Ao vistoriar o local foi encontrado sobre a mesa da cozinha um copo plástico contendo no seu interior, quatro invólucros plásticos de cocaína e um de maconha. Já no fundo do quintal foi encontrada uma sacola plástica contendo no seu interior, dois invólucros sendo um de crack e outro de cocaína, uma balança de precisão e duas facas.

Foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e ratificado pelo delegado titular de Cardoso, Dr. Marcos Koji Yoshizaki, sendo G. e V. encaminhados a Cadeia Pública de Guarani d’Oeste.