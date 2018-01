Preparando-se para pilotar sua moto no verão

As motos são um meio de transporte prático, rápido e econômico que ganha cada dia mais adeptos no Brasil e no mundo. Entretanto, pilotar uma motocicleta exige responsabilidade e muitos cuidados com a segurança, para evitar acidentes e danos à saúde e integridade física do condutor.

Com a chegada do verão, muitos motociclistas se perguntam como poderão se proteger dos perigos das ruas e do trânsito caótico de muitas cidades sem sofrer com as temperaturas cada vez mais altas e as chuvas que caracterizam essa época do ano. Por isso, separamos algumas dicas valiosas para que você se prepare e se proteja das variações climáticas que as estações quentes oferecem.

Calor e sol

As altas temperaturas dessa época do ano exigem alguns cuidados extras com a saúde e segurança dos motociclistas. Embora muitas vezes o seu maior desejo durante o verão seja sair de bermuda e camisa regata, seja prudente. Afinal, essas roupas dificilmente poderão protegê-lo caso aconteça algum acidente. Por isso, o ideal é investir em calças mais leves e jaquetas de verão, que possuem tecidos vazados e muito mais frescos e confortáveis.

Também é possível optar por capacetes mais adequados para o verão, que oferecem maior ventilação, evitando que o calor e o suor o atrapalhem enquanto pilota. O mesmo vale para os calçados, pois é possível encontrar tênis e botas ventilados, próprios para conduzir sua moto nos dias com temperaturas mais altas.

Para viagens mais longas, beba água antes de sair de casa e leve uma garrafinha de água gelada com você, caso precise parar para se refrescar um pouco. Para se proteger do sol, é importante investir em um bom protetor solar em todas as partes do seu corpo que ficarão expostas, como a nuca e as mãos.

Dias chuvosos

As chuvas são muito comuns nessa época do ano e podem aparecer de repente, quase sem aviso. De uma hora para outra, um dia ensolarado pode se transformar em uma chuva torrencial, e vice-versa. Por esse motivo, os motociclistas devem estar sempre preparados.

É importante ter sempre uma capa de chuva na mochila ou no baú da moto, caso o clima mude e te pegue de surpresa. A maioria é fabricada em PVC ou outros tecidos impermeáveis, inclusive a jaqueta e a calça. Polainas também são úteis para evitar que a água penetre nos sapatos.

Luvas impermeáveis e botas com sola antiderrapante também são bons complementos para o kit. Dessa forma, o piloto evita ficar encharcado ao se deparar com uma intensa chuva de verão.