Votuporanga registra aumento no número de picadas de escorpiões

O número de ocorrências com picadas de escorpião estão preocupando as autoridades em Votuporanga na cidade. Só em 2018 são dez pessoas picadas na cidade, de acordo com a Secretaria municipal de Saúde.

As ocorrências com o bicho têm crescido a cada ano. Em 2016 foram 455 casos quando em 2017, a secretaria registrou 588 casos.

A dona de casa Lícia Gimenez mora em uma chácara do Parque das Nações e há anos ela não encontrava um escorpião dentro de casa, mas na semana passada ela chegou a ser picada pelo bicho.

“Eu estava lavando a varanda, joguei água e fui mexer com sapato. O escorpião surgiu do nada e me picou. A dor é insuportável e vai repuxando, mesmo medicada a dor é demais”, afirma a dona de casa.

Em 2017, uma outra moradora de Votuporanga também foi picada três vezes pelo animal. “Acordei com uma picada na panturrilha, quando levantei ele pegou outra parte da minha perna e depois minha mão. Agora sempre olho em tudo e tomo muito cuidado”, explica Daiane Aguille.

De acordo com Fabiana Beneduzzi, enfermeira responsável da Vigilância Epidemiológica de Votuporanga, os agentes de endemias têm orientado sobre os cuidados e manejo com os animais.

Para combater a proliferação, os agentes também verificam os imóveis da cidade, como os ralos sem tampa, blocos descobertos, madeira acumulada e locais com umidade e presença de insetos.

Afastar móveis da parede, verificar roupas e calçados antes de vestir e fechar frestas da casa também ajudam a evitar acidentes, segundo a enfermeira.