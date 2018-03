Bastidores

Por A. C. Camargo

Quando esta coluna foi escrita ainda não se sabia o resultado prático da audiência que levou o prefeito João Dado a São Paulo para pedir a construção de um desvio paralelo à Péricles Beline, evitando assim a entrada de veículos na área urbana em função da queda da ponte existente nessa rodovia. Já faz mais de um mês que a ponte foi levada em razão do volume de água das chuvas do final de fevereiro e nada de prático quanto à sua reconstrução surgiu até agora.

Pressão

O ideal é que os trâmites burocráticos sejam apressados para a execução das obras de reposição da ponte. Enquanto isso não acontece, é inadmissível que o tráfego de veículos continue sendo desviado para a cidade causando transtornos seríssimos para o moradores das áreas afetadas pelo enorme fluxo de veículos, principalmente os mais pesados. É preciso exercer pressão para que o DER se sensibilize e adote providências.

Reajuste

Nova polêmica? Possivelmente não. O prefeito protocolou semana passada o projeto de reajuste dos salários dos vereadores. O aumento autorizado para 2018 é de 2%. Para o cartão alimentação o aumento será de 8%, ou seja, de R$ 250 passará para 270,00. Tudo leva a crer que a iniciativa de João Dado será acatada pelos vereadores, até porque eles não podem alterar valores.

Leitura

Na sessão ordinária de ontem à noite o projeto deu entrada oficialmente. Como o Sindicato dos funcionários tem mantido um nível de relacionamento muito bom com o governo, nada deverá embaraçar a tramitação, se é que o projeto não foi aprovado ontem mesmo em caráter de urgência.

Estímulo

Em Rio Preto o prefeito Edinho Araújo apresentou proposta de aumento para o funcionalismo na ordem de 3%. O projeto cria premiação para o funcionário assíduo no trabalho. O objetivo é reduzir a quantidade de faltas mensais com atestados médicos em situações não emergenciais. O acréscimo será de 100% no valor do tíquete-alimentação, Hoje o valor é de 126 e passará para 150. Com bônus, o benefício pode chegar a R$ 300 por mês.

Coisa & Tal

O empate em casa com o Sertãozinho não foi um bom resultado evidentemente. Mas o magro pontinho conquistado mantém o CAV com chances matemáticas de classificação. Não é fácil, mas também não é impossível. No Paulistão o Palmeiras mostrou porque é o franco favorito para a conquista do título, ganhou por 3 a 0 o que praticamente o garante na fase semifinal da competição. Santos, Corinthians e São Paulo precisam ganhar o segundo jogo para ir em frente. Os três jogaram como pequenos no final de semana. Deu no que deu.

Entre aspas

Gilvan Carlos dos Santos, secretário municipal de Direitos Humanos, em entrevista ao programa Clube Notícias nesta semana:

– Entre exercer a vereança e ser secretário municipal, eu preferiria a primeira hipótese. Mas, o prefeito Dado me convocou para assumir o cargo e eu vou dar o melhor de mim para bem exercê-lo e honrar sua confiança.